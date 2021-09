Elas vieram com tudo desde o início da pandemia e se tornaram as plantas queridinhas do momento. Agora, as suculentas deixam o isolamento das casas para ganhar a rua, sendo a principal atração do 1° Festival Mundo Verde, que será realizado neste sábado, no Cepal do Jardim América, em Goiânia.

A feira contará com plantas suculentas nacionais e importadas, cactos, vasos de cerâmica e acessórios para jardim. O evento será realizado das 8h às 17h.

O Festival Mundo Verde conta com 12 expositores, a maioria de suculentas, mas terá opções para os verdinhos que gostam de cactos e folhagens. Ao longo do dia haverá sorteio de prêmios para os visitantes.

“Vamos fazer esse encontro mensalmente, sempre no segundo sábado de cada mês”, diz Eliane Ramos, uma das organizadoras do festival, juntamente com as amigas Duda Peres, Cida Barbosa e Gleicy Fernandes.

Eliane trabalha no ramo de confecção. Com o fechamento das lojas por conta da pandemia, começou a se dedicar a artigos de jardinagem. “Eu fiquei três meses sem serviço quando a 44 fechou. Para não entrar na depressão, as plantas foram uma ajuda”, relata.

Foi por meio das plantas que conheceu as amigas. “Todas nós estávamos passando por momentos difíceis e estávamos buscando algo para ajudar no orçamento. Como a gente já gostava de suculentas, juntamos o útil ao agradável.”

Idealizadora do evento, Duda Peres destaca que Goiânia ainda não tinha um evento nesse porte, como Anápolis já tinha. “O festival é um meio de facilitar a troca de experiências e também um ponto para quem quer ampliar a coleção.”

O sucesso dessa plantinha é atribuído a dois fatores: ser de cultivo relativamente fácil e de grande variedade. São mais de 22 mil espécies, mais de mil apenas no Brasil, nos mais variados formatos, tamanhos e cores, o que as tornaram plantas colecionáveis e com grande apelo estético na decoração.

Cuidados

Apesar de serem consideradas fáceis de cuidar, possuem importantes pontos de atenção. Assim como os cactos, são plantas de lugares áridos e possuem água nos seus tecidos, daí o nome suculentas. Em sua grande maioria, gostam de sol e de solo seco. Então, se o seu exemplar ficar na sombra, vai se espichar em busca de luz, enfraquecer e morrer. Se você colocar água todo dia, ele vai apodrecer.



Para evitar frustração, as dicas de ouro dos especialistas são: colocá-las em um local com bastante luz e estabelecer um intervalo entre uma rega e outra.