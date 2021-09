Magazine Sucessos na televisão, novelas dominam o streaming Mesmo com tamanha oferta de seriados e filmes disponíveis no Globoplay, o gênero do folhetim ainda é uma paixão nacional

O amor entre duas pessoas de classes sociais distintas e os conflitos pela guarda de uma criança resumem Vereda Tropical (1984), novela sucesso da década de 1980 e, agora, no catálogo do Globoplay. Escrita por Carlos Lombardi com supervisão de Silvio de Abreu, a trama é sucesso imediato: disponibilizado há duas semanas na internet, o folhetim está no topo dos mais...