Com as salas de cinema fechadas desde o início do isolamento social, regra básica do manual de combate à pandemia do novo coronavírus, serviços de streaming acabaram ocupando a lacuna deixada pela tela grande. Desde então, um fenômeno curioso tem acontecido. Produções espanholas – que dificilmente ganhariam espaços no circuito comercial – viraram verdadeiros fenômenos de audiência, em especial na Netflix, onde os filmes O Poço e A Casa dominaram a atenção do público nas últimas semanas.

Terra natal de gênios do cinema como Álex de la Iglesia e Pedro Almodóvar, a Espanha tem feito bonito na telinha e conquistado novos olhares. O sucesso da série La Casa de Papel, que está na quarta temporada, não deixa de ser um termômetro de que o jeito espanhol de contar histórias – com muito suspense e drama em meio a grandes reviravoltas – fisgou de jeito o público brasileiro. O suspense O Poço, que chegou sem alarde à plataforma, continua fazendo barulho nas redes sociais, em parte beneficiado pelo momento atual de tensão e incertezas.

Dirigido por Galder Gaztelu-Urrutia, a produção foi considerada por muitos críticos uma grande alegoria para a sociedade na qual estamos inseridos em meio a referências claras ao clássico Dom Quixote de la Mancha, do escritor espanhol Miguel de Cervantes, um dos livros mais populares de todos os tempos. Para quem ainda não assistiu, o suspense conta a história de uma prisão vertical, uma estrutura de 333 andares com dois prisioneiros em cada. Os presos são alimentados por uma laje suspensa que desce gradualmente a cada nível. Os que estão abaixo só comem as sobras dos de cima até que não haja mais nada para as pessoas no fundo da cadeia alimentar, literalmente.

O filme, que não chega a ser unanimidade de crítica, mas teve boa audiência, marca a estreia de Gaztelu-Urrutia na direção de longas-metragens. É muito provável que o espectador de O Poço tenha sido encaminhado pelo algoritmo do serviço de streaming para outro suspense espanhol de sucesso, A Casa. Comparado ao sul-coreano Parasita, vencedor do Oscar de melhor filme deste ano, a produção dirigida pelos irmãos David e Àlex Pastor é focada na história de um publicitário cinquentão desempregado que começa a perseguir os novos moradores de sua antiga moradia, um apartamento de luxo, com objetivos obscuros.

A entrega do protagonista, o ator Javier Gutiérrez, rouba a cena durante todo o suspense de humor malvado que tem final surpreendente. A onda do cinema espanhol na telinha é resultado direto da ação dos serviços de streaming, em especial a Netflix. Nos últimos anos, a empresa tem investido mais em produções originais que fujam do circuito norte-americano para atingir os mais variados tipos de público. Além da Espanha, produções nacionais e de países como Itália, França e Alemanha têm conquistado espaço na plataforma.

Com atores e diretores ocupando papéis importantes no cenário internacional, o audiovisual espanhol tem chegado a um público que dificilmente teria acesso às produções nas salas de cinema. Apesar de rodeada pela França e Itália, dois dos países mais influentes no mundo do cinema, a indústria do cinema espanhol não é apenas uma cópia de criatividade de seus vizinhos. Muito pelo contrário, o cinema espanhol é reconhecido por sua originalidade e uma rica tradição artística. Um jeito ímpar de contar histórias que aparentemente caiu no gosto dos brasileiros em quarentena.