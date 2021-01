Magazine Sucesso entre público teen, Riverdale terá avanço no futuro Série pode ainda ter formação de casal antigo na quinta temporada

A quinta temporada do drama adolescente chega à televisão, em estreia global, nesta semana. Exibida no canal da Warner, no Brasil, os episódios da trama dão continuidade à história dos protagonistas Archie (K.J. Apa), Betty (Lili Reinhart), Veronica (Camila Mendes), Jughead (Cole Sprouse) e seus amigos. A nova temporada de Riverdale terá 19 episódios e começa ...