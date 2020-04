Dificilmente alguém não recebeu o meme em que homens começam a dançar segurando um caixão no meio de um funeral. As imagens começaram a ser usadas para ilustrar situações do dia a dia durante a pandemia do coronavírus. Nas montagens, a cena é cortada em um ponto de tensão e com pessoas em perigo de vida, dando a entender que elas seriam levadas pelos dançarinos.

A origem do vídeo é verdadeira e faz parte de uma cerimônia fúnebre em Gana, na África. No país, contratar profissionais para animar uma despedida é tradição. No Brasil, uma empresa em Poços de Caldas (MG) instalou outdoors mostrando os rapazes com a mensagem: “Fique em casa ou dance com a gente”.