Sucesso de audiência, novela Chocolate com Pimenta, de Walcyr Carrasco, está em cartaz no Globoplay "Foi uma novela muito especial, um personagem delicioso. Se pudesse fazer Chocolate com Pimenta 2, eu faria", lembra Mariana Ximenes

Uma novela para se deleitar, começando pelo título. Sucesso de Walcyr Carrasco, Chocolate com Pimenta chegou ao Globoplay no início da semana, como parte do projeto de resgate dos clássicos da dramaturgia. A comédia romântica é ambientada na década de 1920 na fictícia Ventura, uma pequena cidade cuja economia gira em torno da fábrica de chocolates e bolos artesanais Bomb...