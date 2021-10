Magazine Sucesso da série 'Round 6' comprova escalada do audiovisual asiático Público do streaming tem tomado gosto pelo cinema asitático. Conheça alguns títulos

A língua pode soar estranha, os atores são desconhecidos por muitos e as narrativas falam sobre personagens e sociedades divergentes. Vindos de países do outro lado do globo, como Japão, Coreia do Sul, Indonésia e China, filmes e séries orientais têm caído na graça do mundo. O maior exemplo da explosão asiática é, com certeza, Round 6, seriado de maior audiên...