Sua majestade, a montanha

Neste ano, por causa da pandemia da Covid-19, apenas 49 pessoas atingiram o cume do Monte Everest, a mais alta montanha da Terra, com 8.848 metros. Mas, em 2019, houve um recorde, quando 876 alpinistas alcançaram o topo do mundo. Ficaram famosas as fotos de longas filas para chegar lá, o que contribuiu para a morte de 11 pessoas. No total, mais de mil pessoas ...