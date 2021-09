Magazine Streaming lidera indicações para o Emmy Awards 73ª edição do Emmy Awards anuncia vencedores na noite de domingo. Streaming lidera indicações com The Crown, The Mandalorian e WandaVision entre os favoritos

A história do reinado de Elizabeth II, dos dramas da família real britânica e de uma das maiores obsessões mundiais, a princesa Diana, está entre os favoritos na disputa do Emmy Awards 2021. A série britânica The Crown, criada e escrita por Peter Morgan para a Netflix, lidera as indicações da maior premiação da TV e streaming ao lado de The Mandalorian, da Disney+, ...