Magazine Sthefany Brito dá à luz seu primeiro filho: Antônio Enrico Bebê nasceu neste domingo (1º), fruto da união com Igor Raschkovsky

Nasceu neste domingo (1º) Antônio Enrico, o primeiro filho da atriz Sthefany Brito, 33, fruto da sua união com Igor Raschkovsky. "O dia mais feliz das nossas vidas", publicou ela no Instagram, ao lado de fotos da mãozinha e dos pés do bebê. Foi no Dia das Mães que a atriz anunciou que estava grávida. "Nem estou acreditando que estou escrevendo e vivendo esse m...