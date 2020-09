Magazine Stephen King completa 73 anos de idade nesta segunda-feira (21) Com livros publicados em mais de 40 países, escritor norte-americano está entre os dez autores mais traduzidos no mundo

O suspense e o terror não são seu único estilo, mas com certeza foram o que o consagraram, dando-lhe o título de Mestre do Terror. Trata-se de Stephen King, escritor norte-americano que hoje completa 73 anos de idade. Com livros publicados em mais de 40 países, está entre os dez autores mais traduzidos no mundo. Muitas de suas histórias foram adaptadas para o cine...