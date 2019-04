Magazine Star Wars IX ganha nome 'The Rise of Skywalker' e primeiro teaser; assista Filme encerra a saga Skywalker em 'Guerra nas Estrelas'

O primeiro teaser do nono episódio da saga Star Wars, The Rise of Skywalker, que também teve seu nome revelado, foi divulgado nesta sexta-feira, 12. "Toda geração tem uma lenda. A saga chega ao fim", anuncia o teaser, que também revela que a previsão de lançamento é para a época próxima ao Natal, em dezembro 2019. O trecho escolhido foca na personagem ...