Magazine Stand up “4 Amigos” é atração do Teatro Rio Vermelho Grupo se apresenta em Goiânia e em Anápolis

De volta a Goiás, os comediantes Dihh Lopes, Márcio Donato, Thiago Ventura e Afonso Padilha sobem ao palco do Teatro Rio Vermelho neste domingo, a partir das 19 horas, onde apresentam o stand up comedy 4 Amigos. Na ocasião o grupo se reveza entre piadas e observações ácidas sobre o cotidiano. A apresentação se repetirá no dia 21, uma quinta-feira, também às 19 horas, no...