Magazine Spotify vai ganhar série feita pela Netflix A intenção é contar a trajetória de Daniel Ek e Martin Lorentzon no desenvolvimento da empresa sueca, baseada no livro Spotify Untold

A Netflix anunciou nesta quinta-feira, 12, que está trabalhando em um roteiro para transformar a história do Spotify em série. A intenção é contar a trajetória de Daniel Ek e Martin Lorentzon no desenvolvimento da empresa sueca, baseada no livro Spotify Untold. Ainda não há data de lançamento prevista para a série. Criado em 2006, o aplica...