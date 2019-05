Ócio

O violoncelista Nilson Magalhães se apresentará para convidados sexta-feira, na Casa Cor. Nilson integra o Quarteto de Cordas do Cerrado e a Orquestra Sinfônica de Goiânia. A arquiteta Patrícia Neto será a anfitriã do coquetel no espaço Clube do Ócio.