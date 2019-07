Violista goiano ganha prêmio de melhor instrumentista de cordas como solista do ano, em Genebra

Prêmio

O violista goiano Natanael Ferreira ganhou o prêmio de melhor instrumentista de cordas como solista do ano, em Genebra, Suíça, onde faz mestrado. Ex-aluno do Itego em Artes Basileu França, ele se apresentou com outros jovens na Festa Anual da Música de Genebra com clássicos de Villa-Lobos,…