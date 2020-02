Selecionado

O trabalho O Semeador, do artista plástico goiano Siron Franco, foi selecionado entre as cem melhores obras da 9ª edição do Amsterdam Light Festival. Participaram do processo 650 trabalhos de artistas de 60 países. O resultado com os 20 escolhidos será divulgado no dia 23 de março, na capital holandesa.