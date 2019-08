Tombamento do acervo art déco de Goiânia é tema do projeto Café com Pedro

Art déco

Os 15 anos do tombamento do acervo art déco em Goiânia serão o tema da mesa-redonda da próxima edição do projeto Café com Pedro. O encontro será no dia 14, no jardim do Museu Pedro Ludovico, com participação da superintendente do Iphan, Salma Saddi, da coordenadora do instituto, Beatriz Otto de Santana, da arquiteta…