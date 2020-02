Tayrone escolhe Goiânia para gravar seu novo DVD

Premiados

Os bailarinos João Vitor Santana e Vitor Augusto Vaz conseguiram boas colocações no prêmio 48º Prix de Lausanne, sábado, na Suíça. Entre os seis brasileiros selecionados, João Vitor ficou com o terceiro lugar e Vitor Augusto com a sétima colocação. Eles são alunos no Itego em Artes Basileu…