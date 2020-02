Siron Franco inaugura o espaço de exposição do novo prédio da Superintendência do Iphan em Goiás

O artista plástico Siron Franco inaugura hoje, às 19 horas, o espaço de exposição do novo prédio da Superintendência do Iphan em Goiás, com duas obras. O pintor fará posteriormente individual de inauguração do local em 2020, ainda sem data definida. A sede do Iphan, prédio da década de 1930 que abrigou a antiga Delegacia Fiscal, passou por restauração recente.