Shows da banda goiana Boogarins são adiados devido ao coronavírus

Fefel

Em razão da pandemia do coronavírus, os shows da banda goiana Boogarins marcados para São Paulo, Goiânia e Uberaba foram adiados. O grupo lançou ontem no site oficial duas músicas inéditas compostas e cantadas pelo baixista Raphael Vaz. O single duplo foi batizado de Fefel 2020. Os músicos devem lançar ainda este ano o álbum Manchaca.

Saúde

Animada com os resultados da terapia ortomolecular, a cantora Maria Eugênia promove hoje, às 20h20, uma live em suas redes sociais para falar sobre o assunto. A convidada é a terapeuta Ana Gabriela Barros, que vai tirar dúvidas de temas também como ozonioterapia. Essa é a terceira live produzida pela cantora, que mantém o canal como forma de contato direto com os fãs.

Alerta

Com as portas fechadas devido à pandemia de coronavírus, donos de baladas e restaurantes de Goiânia estão preocupados com questões práticas, como custo do aluguel e folha de pagamento de funcionários. Algumas soluções criativas têm surgido. O chef do Magna Restaurante, Marco Soares, por exemplo, anunciou ontem que o estabelecimento vai funcionar no sistema drive thru e reforçará o delivery. A unidade Marista do Caseratto seguirá a mesma fórmula.

Revolta

A produtora Ódio e Revolta foi criada para levar aos teatros artistas dos diversos bairros da periferia de Goiânia. A missão dos agitadores culturais Carlos Brandão, Everson Alcântara, Bruno Revolta e Werick Vieira é descobrir talentos que dificilmente conquistariam espaço nos palcos. Em 2019, a trupe realizou seis espetáculos, entre shows de música e poesia, reunindo mais de 20 novos artistas.