Professor e advogado goiano Georges Ferreira será homenageado na Suíça

Suíça

O professor e advogado goiano Georges Ferreira será homenageado nesta quinta-feira (5) na Suíça com o diploma Paul Tissandier, da Federação Aeronáutica Internacional. A cerimônia será no Museu do Comitê Olímpico Internacional, em Lausanne. Especialista em aviação, Georges preside a Comissão de Direito Aeronáutico da…