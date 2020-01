Paula Toller apresentará o show Como Eu Quero no dia 9 de maio em Goiânia

Especiais

A psicóloga Maria Paula Chaim organiza a Colônia de Férias Terapêutica da Girafa Gigi entre os dias 13 e 17, no Hotel Garden Inn, para crianças com deficiência, de Goiânia e do interior. Mais de 80% das vagas foram preenchidas por crianças com autismo e 30% são inscrições sociais de participantes cujas famílias não têm condições…