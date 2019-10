Padre Marcos Rogério vai celebrar missa da festa em louvor a Nossa Senhora Aparecida e Santa Edwiges

Padroeiras

O padre Marcos Rogério vai celebrar neste sábado (5), às 17 horas, a missa de abertura da programação da festa em louvor a Nossa Senhora Aparecida e Santa Edwiges, na igreja da Nova Suíça. As missas diárias terão participação de padres de diversas paróquias da capital. Até o dia 16, a igreja terá barraquinhas e almoços festivos.

Lyceu

O musicoterapeuta e organista Wander de Oliveira vai reunir a turma do curso clássico do Lyceu de Goiânia, que se formou em 1970, durante jantar de confraternização no dia 26, no restaurante Nativas Grill. Após 49 anos, os amigos se reencontrarão já pensando na festa dos 50 anos.

Arte

A artista plástica Selma Parreira abre neste sábado (5) a exposição Memórias São Histórias da Pele na Periscopio Arte Contemporânea, em Belo Horizonte.

China

O presidente da Indústria Química do Estado de Goiás, Denes Pereira, vai a Brasília no dia 8 para participar da comemoração dos 108 anos da República da China, a convite do representante do Escritório Econômico e Cultural de Taipei no Brasil, embaixador Jian Gueng Her.