Oswaldo Montenegro voltará a Goiânia em julho

Intimista

O cantor e compositor Oswaldo Montenegro voltará a Goiânia. Ele se apresentará no dia 3 de julho, no projeto Música no Garden, do shopping Flamboyant. No show gratuito, Oswaldo fará bate-papo com a plateia.

Dez

O artista plástico e escritor Hector Ângelo comemora dez anos de carreira com a exposição Visibilidade Trans, que será aberta amanhã, no Teatro Zabriskie. A mostra integra a programação do Digo – Festival Internacional de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero de Goiás.

Chica

A jornalista e escritora Sonea Stival, coordenadora do Programa de Gastronomia da Goiasturismo, vai proferir a palestra Chica Doida: Um Caso de Sucesso, hoje, no Congresso Brasileiro de Guias de Turismo, em Salvador.

Espírita

Goiânia vai sediar o 2º Fórum de Pesquisa Filosófica e Social sobre o Espiritismo, entre 14 e 16 de junho, no IPTSP da UFG. Além dos debates sobre sexualidade, gênero, movimento negro e direitos humanos, haverá show da cantora carioca Marielza Tiscate.