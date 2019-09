Lourival Sant’Anna lança livro livro com relatos de coberturas de guerras feitas pelo jornalista

Medo

O jornalista goiano Lourival Sant’Anna, radicado em São Paulo, lançará o livro Minha Guerra contra o Medo – O que o Risco de Morte Ensina sobre a Vida no dia 12, às 9 horas, no anfiteatro do Grupo Jaime Câmara. A obra relata histórias de coberturas de conflitos internacionais feitas por Lourival e…