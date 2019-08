Jornalista goiano Leo Neto está finalizando livro sobre mercado editorial

Livreiro

Radicado em São Paulo, o jornalista goiano Leo Neto está finalizando o livro 100 Nomes da Edição no Brasil – Os Editores que Mudaram o Rumo do Mercado Livreiro no País. A obra conta com recursos de financiamento coletivo e será lançado, em dezembro, pela editora Oficina Raquel. Editor do site Publishnews, Leo virou uma espécie de enciclopédia sobre o…