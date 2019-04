A cultura da bicicleta

A goiana Mambaí está entre as 11 pequenas cidades citadas no livro O Brasil que Pedala. Elaborada por pesquisadores, a obra foi organizada por Daniel Guth, da Aliança Bike, e André Soares, da União de Ciclistas do Brasil. O paulistano Daniel Guth, comunicador social e consultor em política de mobilidade urbana, explica o que…