"Goiânia é uma cidade deliciosa", afirma a carioca Gloria Pires

Petiscos

Carnaval – A cantora Grace Carvalho, o empresário Otaviano Cunha e a produtora de eventos Nayana Verano organizam o Bloco Borabebê. A folia será no dia 22, no Circo Lahetô, com apresentações circenses e shows de Grace, Luciana Clímaco e Mara Cristina.



Terapia – A psicóloga e terapeuta…