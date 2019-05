Filmes do diretor Pablo Ernesto serão exibido na cidade de Goiás

Ecologia

Os filmes El Costo Humano de Los Agrotóxicos, do diretor Pablo Ernesto Piovano, e Brincando na Chuva de Veneno: Cinco Anos Depois, de Dagmar Talga, serão exibidos no dia 28, no Cineteatro São Joaquim, na cidade de Goiás. Haverá debate organizado pelo Núcleo de Agroecologia e Educação no Campo – Cine Gwatá Terra,…