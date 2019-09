Feminicídio nas redes

A atriz e produtora cultural goiana Caroline Fernandez está no elenco e na produção da série cinematográfica Onde Está Mariana, que será lançada amanhã no Cine Odeon Claro, no Rio de Janeiro. Com cinco episódios, a série sobre violência contra a mulher é a primeira brasileira produzida diretamente para o Instagram. A exibição será na rede da atriz…