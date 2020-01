Férias com segurança

Durante as férias, aumentam os acidentes domésticos com crianças. Atuando no Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento (HMI), a pediatra e professora Stephânia Laudares acompanha os pacientes em internação, alguns com mortes, em casos de afogamento, sufocação, queimadura e queda. A médica alerta sobre os perigos e ensina como cuidar dos…