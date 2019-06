Exposição em homenagem a Célia Câmara é aberta no HGG

Corpo

O artista plástico e fotógrafo Alejandro Zenha fez ensaio fotográfico com o diretor de cinema inglês Antony Hickling, que esteve em Goiânia para o festival Digo. As fotos que integram a pesquisa O Corpo, a Luz e a Nudez, projeto de nu artístico, mostram o corpo de Antony no cenário da Potrich Galeria. Alejandro também fotografou…