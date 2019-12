Exposição de arte Almofada ficará em cartaz nos dias 12 e 13, no ateliê I’m Be Yourself

Moda e arte

A exposição de arte Almofada, dos artistas goianos Babakisses, ficará em cartaz nesta quinta-feira (12) e sexta-feira (13), no ateliê I’m Be Yourself. As empresárias Isabella Perillo e Nájla Rassi, do coletivo Trema, organizam o encontro de moda e arte, que terá marcas autorais de várias…