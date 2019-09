Estilista goiana Rucélia Ximenes realiza exposição em Fortaleza

Humanização

A artista e estilista goiana Rucélia Ximenes está em Fortaleza, com a exposição Centro Cultural Humanizado, que realiza anualmente no Congresso Brasileiro de Reumatologia. Ela levou telas com colagens e pinturas, usando elementos da natureza e símbolos de doenças imunológicas. A coletiva também tem trabalhos de médicos e seus…