Especialistas ministram curso sobre educação física e autismo

Autismo

O professor Paulo Chereguini virá a Goiânia para ministrar curso de educação física especial. Ele é convidado da psicomotricista e professora Viviane Braga e mostrará como a educação física pode ajudar pessoas com transtorno do espectro autista, entre outros temas. As aulas serão entre sexta-feira e domingo, no Colégio Marista.