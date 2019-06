Homenagem

O escritor e professor goiano Gilberto Mendonça Teles será homenageado no dia 24 pela PUC Rio. O encontro vai relembrar a dedicação de Gilberto à poesia, à crítica, à pesquisa e à docência. Haverá exibição do curta-metragem O Poeta da Linguagem, do diretor Lázaro Ribeiro.