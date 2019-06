Entre os grandes

Recentemente formada, a banda goiana Caliandra se apresentou no Rio Montreux Jazz Festival, que terminou ontem, no Rio. Os músicos Adriana Losi (flauta transversal), Ingrid Lobo (guitarra e violão) e Emanuel Mastrella (baixo e programações) fazem arranjos com programações eletrônicas para clássicos da música brasileira popular e…