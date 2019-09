Empresárias preparam evento de luxo em Goiânia

Luxo

A publicitária Manoela Moraes e a empreendedora Glaucia Racy preparam a segunda edição do Absoluto, encontro sobre luxo, no dia 10, no Republikahs Café e Eventos. Haverá arrecadação de brinquedos para o projeto 12vezes25, que serão entregues no Dia das Crianças.

