Drama goiano ganha troféu no Festival Curta Mazzaropi

Premiados

O drama goiano Solo, dirigido por Alailson Bernardo, ganhou troféu pela escolha do júri técnico no Festival Curta Mazzaropi, realizado no fim de semana em Taubaté (SP). O filme fala de bullying. A escolha do júri popular foi para O Embrolho, gravado em Pirenópolis, e ganhou como melhor filme…