Documentário Filme Paisagem: Um Olhar Sobre Roberto Burle Marx será exibido neste sábado, em Goiânia

Burle Marx

O documentário Filme Paisagem: Um Olhar Sobre Roberto Burle Marx, de João Vargas Penna, será exibido neste sábado, no Kinoplex do Goiânia Shopping, em homenagem ao Dia do Arquiteto e Urbanista. Arnaldo Mascarenhas Braga, presidente do CAU-GO, receberá os convidados com um brunch.