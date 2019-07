Designer goiana vai desenhar peças de semijoias para as personagens da novela Amor de Mãe

Na TV

A designer goiana Raquel Schiavon vai desenhar peças de semijoias para as personagens da novela Amor de Mãe, a próxima das 21 horas na Rede Globo. Na segunda-feira, Raquel lançará coleção no ateliê que abriu em São Paulo. Aproveita para continuar as comemorações de seu aniversário.