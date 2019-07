Designer goiana participa da Flip

Flip

A designer Naya Violeta participa da Flip – Festa Literária Internacional de Paraty. Ela levou a coleção Santo de Casa Faz Milagre, em parceria com a empreendedora Dani Guirra, também criadora de moda com consciência social. As peças valorizam a memória ancestral e a identidade e serão lançadas na Casa Poéticas Negras,…