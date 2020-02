Designer de interiores organiza mostra em prol da preserveção do tamanduá

A designer de interiores Meire Santos organiza a mostra Tamanduá Bandeira 35: Uma História pra Contá, que será aberta no dia 11 de março, no Shopping Bougainville. Ela reúne arquitetos, designers, artistas e crianças em trabalhos de customização de esculturas do animal. Meire pretende fazer um alerta à extinção do tamanduá. As 56 esculturas serão leiloadas com renda…