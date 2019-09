Descontraídos e Leves

Para valorizar a enologia regionalmente, a enóloga gaúcha Larissa Fin percorre cidades com um evento descontraído de degustação e aprendizado. Integrante da quarta geração de uma família de italianos produtores de vinhos, Larissa trará a Goiânia rótulos premiados mundialmente no evento Vinho na Vila, quinta e sexta-feira, no Garden Flamboyant.