Cineasta Tizuka Yamasaki participa de abertura do Festcine em Goiânia

Finalista

O cantor goiano Chal é finalista na 20ª edição do Grammy Latino. Com o disco O Céu sobre a Cabeça, ele concorre na categoria melhor álbum de rock ou de música alternativa em Língua Portuguesa, ao lado de Liniker e Os Caramelos, Pitty, Baiana System e The Baggios. A lista foi divulgada ontem. Os vencedores serão…