Banda goiana está em lista de indicados a melhor álbum nacional de 2019

Melhores

A banda goiana Sunroad foi incluída na lista de indicados como melhor álbum nacional de 2019 da revista Roadie Crew. Com o disco Heatstrokes, o grupo está entre os artistas que lançaram material no ano e se destacaram. A banda de rock é formada pelos músicos Warlley Oliver, Van Alexandre, Mayck Vieira e Fred Mika. A votação é feita no site da revista especializada.…