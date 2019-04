Ator goiano comemora indicação de filme em Cannes

Cannes

O ator goiano Douglas Rodrigues comemora a indicação do filme Il Traditore para a Palma de Ouro, no Festival de Cannes. A direção é do italiano Marco Bellocchio. Douglas foi selecionado em teste e gravou cenas de ação no Rio de Janeiro, onde está morando. Em sua primeira participação em longa estrangeiro, ele vive um torturador que…