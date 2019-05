Latino

O artista plástico goiano Gerson Fogaça realiza projeto inédito com o escritor cubano Pedro Juan Gutierrez. Eles abrirão a exposição O Sangue no Alguidá – Um Olhar Desde o Realismo Sujo Latino-Americano no dia 13 de junho, no Museu Correios, em Brasília. Pedro Juan estreará com seus poemas visuais. O projeto contará ainda com…