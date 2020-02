Arquiteto João Vieira Costa apresenta projeto residencial em Goiânia

A França é berço de rico acervo arquitetônico. O arquiteto João Vieira Costa, que dirige escritório de arquitetura franco-brasileiro, com sedes em São Paulo e Paris, esteve em Goiânia para apresentar projeto residencial. Nascido em Portugal, ele trabalhou em diversos países e falou sobre inovações e identidade das construções.

Como a arquitetura interfere nas cidades?

A arquitetura transforma as pessoas. Desde a Idade Média que a arquitetura sempre foi a base da socialização e do urbanismo para criar espaços de socialização, aprendizagem, educação e evolução. Ela tem uma responsabilidade de dentro para fora e de fora para dentro. De dentro para fora, começa nas pessoas e arquitetura sem pessoas não é arquitetura, se ela não for pensada e desenhada para pessoas. Depois, existe uma consequência física que vai permitir a definição da cidade como espaço físico de uso.

Algum ponto em comum entre a arquitetura praticada no Brasil e na França?

Acho que não existem quatro, cinco, dez pontos em que há um paralelismo. A França tem uma história muito boa da arquitetura, que hoje tem um desenvolvimento da arquitetura contemporânea, com referência no mundo inteiro, e o Brasil também tem. São dois países que comungam um interesse por desenvolvimento de projetos de excelência. A história da França é muito antiga, de muitas realidades. O Brasil é um país jovem, que tem outra dimensão, uma história um pouco mais reduzida, mas não significa que é uma história pior, é simplesmente diferente. O Brasil tem muito o que aprender com os erros do urbanismo.

Os projetos realizados em Goiânia podem ter conceitos da arquitetura francesa sem comprometer sua identidade?

Acho que sim, mas não chamaria de arquitetura francesa, chamaria uma arquitetura global. As cidades, como Goiânia, querem se projetar e precisam ter visões e posturas globais. A França é um excelente recurso, por ter muitas referências importantes. A gente no escritório é privilegiado, porque é um escritório franco-brasileiro. Entendemos muito sobre o que tem sido feito na França e em Goiânia. Acho que Goiânia deve aprender não só com o que acontece na França, mas com o que acontece no mundo.

Essa mistura de culturas é benéfica?

É muito benéfica. Acho que cada sociedade, cada cidade, precisa entender que o ecletismo e a fusão cultural e intelectual são a única forma de haver uma projeção num cenário global.

Como enxerga Goiânia?

Eu já vim várias vezes a Goiânia e é uma cidade em desenvolvimento contínuo. Tem projetos com iniciativa de trazer um pouco dessa fusão, de diferentes referências. Isso tudo vai mudar e despertar, cada vez mais, o interesse no povo de Goiânia. É uma cidade muito organizada, estável, que precisa um pouquinho desses projetos para continuar no seu caminho na busca de cidade referência no Brasil.

Cada cidade precisa entender que o ecletismo e a fusão cultural e intelectual são a única forma de haver uma projeção num cenário global”